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2024
https://1prime.ru/banks/20240213/843058808.html
Кибермошенники в 2023 году похитили у банков рекордные 15,8 млрд рублей
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Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков РФ рекордные 15,8 миллиарда рублей, при этом кредитным организациям удалось предотвратить мошеннические хищения на 5,8... ПРАЙМ, 13.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков РФ рекордные 15,8 миллиарда рублей, при этом кредитным организациям удалось предотвратить мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.
"Злоумышленникам удалось провести 1,17 миллиона успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 миллиарда рублей… Потери клиентов банков увеличились в результате на 11,5%", — говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году — тогда общий объем операций без согласия клиентов составил 14,2 миллиарда рублей.