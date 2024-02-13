МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков РФ рекордные 15,8 миллиарда рублей, при этом кредитным организациям удалось предотвратить мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора. ЦБ намерен ввести требования к антифрод-процедурам при выдаче кредитов

"Злоумышленникам удалось провести 1,17 миллиона успешных операций (на 33% больше, чем в 2022 году) и украсть 15,8 миллиарда рублей… Потери клиентов банков увеличились в результате на 11,5%", — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году — тогда общий объем операций без согласия клиентов составил 14,2 миллиарда рублей.