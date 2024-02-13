ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев — ПРАЙМ. Доля возвращенных российскими банками своим клиентам похищенных мошенниками средств в 2023 году выросла почти вдвое — до 8,7%, объем возвращенных денег составил 1,38 миллиарда рублей, говорится в сообщении Банка России. Это максимум с 2020 года — тогда эта доля составляла 11,3%, следует из материалов ЦБ, которые проанализировало РИА Новости. Кибермошенники в 2023 году похитили у банков рекордные 15,8 млрд рублей

"В прошлом году почти вдвое увеличилась доля средств, которые кредитные организации вернули клиентам (1,38 миллиарда рублей, или 8,7% от всего объема украденных денег)", — сказано в сообщении.

В 2022 году данный показатель составил 4,4%, или 618,4 миллиона рублей. При этом Банк России, как убедилось агентство, не раскрыл долю мошенничества с использованием социальной инженерии. В 2022 году она составила 50,4%. В предыдущий раз ЦБ раскрывал этот показатель за третий квартал — 31,6%, тогда как в третьем квартале 2022 года доля такого мошенничества составляла 54,1%.

С июля в России заработает новый механизм противодействия мошенническим операциям, связанным с переводами средств. Банк будет на два дня приостанавливать подозрительные переводы, чтобы клиент смог отказаться от транзакции. Если кредитная организация не приостановит перевод денег на мошеннический счет, информация о котором есть в специальной базе регулятора, и перечислит средства злоумышленникам, то будет обязан вернуть клиенту средства.