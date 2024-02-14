МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, исходя из санкционной политики, предупредили ряд частных турецких банков, что им необходимо тщательно проверять денежные переводы из Российской Федерации, доходит до угроз. Об этом на условиях анонимности рассказал РИА Новости источник в банковском секторе Турции. "Росатом" отчитался о строительстве АЭС "Аккую" в Турции

В частности, источник источник сообщил: "В настоящее время ряд частных банков страны получают предупреждения (о переводах с РФ) от США в связи с санкционной политикой. Доходит и до угрожающего тона".

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из Российской Федерации. Как отметил собеседник информагентства, проблема отчасти связана с давлением Соединенных Штатов на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.

В сентябре 2022 года кредитные организации Турции также приостановили обслуживание карт "Мир".

В Москве неоднократно отмечали, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает наращивать. Власти отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал своей санкционной политики. В самих государствах Запада часто высказывалось мнение, что антироссийские ограничительные меры не приносят эффекта.