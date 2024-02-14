МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российские домохозяйства на начало этого года имели иностранную наличную валюту в объеме 8,72 триллиона рублей, показатель вырос значительно меньше, чем в прошлом году, говорится в материалах Банка России. ЦБ сообщил, что компенсация жертвам мошенников в 2023 году удвоилась

В 2022 году, по данным регулятора. прирост наличной инвалюты составил 3,2 триллиона рублей, а в 2023 показатель снизился до 1,4 триллиона. Кроме того, отмечается, что в декабре прошлого года рублевая наличность населения увеличились "в соответствии с сезонными закономерностями", но темп прироста снизился, по сравнению с цифрами прошлых лет. По мнению ЦБ, это явление связано с перетоком средств домашних хозяйств на другие рублевые депозиты на фоне повышения банковских ставок и привлекательности банковских вкладов.

Регулятор добавил, что, согласно предварительным оценкам, прирост средств населения на депозитах в банках-нерезидентах составил 87,9 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте, меньше, чем в ноябре.

Как отметили в РБК, объем наличной инвалюты сократился впервые с 2018 года. По данным издания, показатель начал опускаться в апреле 2023 года. При этом, как подчеркивали в Банке России, население продавало иностранную валюту на пике девальвации рубля. Согласно данным торгов, курс доллара в августе поднимался выше 100 рублей, затем начал снижаться. 3 октября доллар впервые с 14 августа достигал 100,11 рубля.