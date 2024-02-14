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Сбербанк выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку
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Сбербанк с 24 по 28 января выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на уральском форуме... ПРАЙМ, 14.02.2024
банки, финансы, новости, ddos-атаки, сбербанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Сбербанк с 24 по 28 января выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"С 24 по 28 января мы выдержали впервые очень длительную, четырехсуточную атаку, она была весьма сложной с точки зрения инструментов, видоизменялась десятки раз в течении этих четырех суток", — сказал он, говоря о DDoS-атаке.
"Она не была очень мощной… Мы не почувствовали на себе влияние", — в то же время отметил Кузнецов и предложил участникам рынка объединиться в борьбе с мошенниками.