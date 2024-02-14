ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Сбербанк с 24 по 28 января выдержал самую продолжительную в своей истории DDoS-атаку, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". СМИ: хакеры из Бахрейна атаковали системы пятого флота США и нашли секреты

"С 24 по 28 января мы выдержали впервые очень длительную, четырехсуточную атаку, она была весьма сложной с точки зрения инструментов, видоизменялась десятки раз в течении этих четырех суток", — сказал он, говоря о DDoS-атаке.

"Она не была очень мощной… Мы не почувствовали на себе влияние", — в то же время отметил Кузнецов и предложил участникам рынка объединиться в борьбе с мошенниками.