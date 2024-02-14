2024-02-14T10:57:47+03:00
2024-02-14T10:57:47+03:00
2024-02-14T10:57:47+03:00
2024
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"Сбер" оценил количество мошеннических звонков в России
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Россияне ежедневно получают до 15 миллионов мошеннических звонков, в том числе из мессенджеров, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на Уральском форуме... ПРАЙМ, 14.02.2024
банки, финансы, новости, россия, сбер, мошенники, звонки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Россияне ежедневно получают до 15 миллионов мошеннических звонков, в том числе из мессенджеров, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Мы сегодня допускаем, что до 15 миллионов попыток телефонных звонков гражданам России происходит ежедневно", — сказал он.
Такое количество звонков фиксируется с учетом использования мессенджеров, пояснил Кузнецов.
По данным ЦБ, за 2023 год регулятор направил на блокировку информацию о 575,7 тысячи телефонных номеров, использованных злоумышленниками, и инициировал блокировку 42,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.