ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Россияне ежедневно получают до 15 миллионов мошеннических звонков, в том числе из мессенджеров, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Россиянам рассказали, как мошенники могут подделывать биометрию жертв

"Мы сегодня допускаем, что до 15 миллионов попыток телефонных звонков гражданам России происходит ежедневно", — сказал он.

Такое количество звонков фиксируется с учетом использования мессенджеров, пояснил Кузнецов.

По данным ЦБ, за 2023 год регулятор направил на блокировку информацию о 575,7 тысячи телефонных номеров, использованных злоумышленниками, и инициировал блокировку 42,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.