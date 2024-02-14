ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Банк России ведет переговоры с Министерством науки и высшего образования о подготовке кадров по противодействию мошенникам, считает, что ежегодно необходимо обучать минимум 7 тысяч человек, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". ЦБ призвал создать негативный образ дропперов как сообщников преступления

Как отметил в ходе конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, российскому финрынку не хватает порядка 300 тысяч специалистов, которые будут бороться с мошенниками.

"По нашей оценке, вы сказали 300 тысяч не хватает, но это вот ежегодно как минимум 7 тысяч обучать, пополнять. Это может быть такая минимальная оценка", — сказала Набиуллина.

"Мы здесь предлагаем тоже совместно с вами действовать. Мы уже ведем дискуссии с Министерством образования по тому, чтобы быстрее готовить кадры и с нужными компетенциями. Мы должны вместе с вами сформулировать запрос к системе образования. Понятно, каждый готовит у себя, да, вот есть свои курсы, свои возможности, но здесь надо объединить усилия и с тем, чтобы система образования могла ответить на наши запросы", — добавила она.

По словам Набиуллиной, для рынка нехватка соответствующих кадров — серьезнейшая проблема.

"Действительно, проблемы крупные, наши финансовые организации могут ее решать, по сути дела, привлекая с рынка лучших, но вот небольшим организациям, конечно, очень сложно конкурировать и по вознаграждению, и по поиску сотрудников", — добавила она.