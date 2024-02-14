2024-02-14T11:34:50+03:00
2024-02-14T11:34:50+03:00
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2024
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Сбербанк предупредил об изощренной схеме мошенников
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Сбербанк недавно зафиксировал схему, при которой мошенники убеждали свою жертву уехать в другой город и не отвечать на звонки, а ее родственникам сообщали о ее похищении и... ПРАЙМ, 14.02.2024
банки, общество , финансы, новости, мошенники, похищение, сбербанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Сбербанк недавно зафиксировал схему, при которой мошенники убеждали свою жертву уехать в другой город и не отвечать на звонки, а ее родственникам сообщали о ее похищении и требовали выкуп, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Мы буквально несколько дней назад зафиксировали еще более изощренный сценарий, когда человек, который уже был обманут, которым управляли телефонные мошенники, использовали схему, которую мы называем в кавычках "похищение человека", — рассказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Он пояснил, что жертве говорят, чтобы она купила билет, уехала в другой город, поселилась в гостиницу и не отвечала на звонки.
"В течение трех-четырех дней человек как бы исчезает. Телефонные мошенники звонят родственникам, детям, говорят: вашу маму похитили, дайте выкуп", — добавил Кузнецов.