ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Сбербанк недавно зафиксировал схему, при которой мошенники убеждали свою жертву уехать в другой город и не отвечать на звонки, а ее родственникам сообщали о ее похищении и требовали выкуп, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов. ФСБ назвала число предотвращенных случаев мошенничества в России

"Мы буквально несколько дней назад зафиксировали еще более изощренный сценарий, когда человек, который уже был обманут, которым управляли телефонные мошенники, использовали схему, которую мы называем в кавычках "похищение человека", — рассказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Он пояснил, что жертве говорят, чтобы она купила билет, уехала в другой город, поселилась в гостиницу и не отвечала на звонки.

"В течение трех-четырех дней человек как бы исчезает. Телефонные мошенники звонят родственникам, детям, говорят: вашу маму похитили, дайте выкуп", — добавил Кузнецов.