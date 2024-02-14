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Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранцами акциями "Яндекс банка"
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Президент России Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями "Яндекс банка", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального... ПРАЙМ, 14.02.2024
банки, финансы, новости, россия, яндекс банк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями "Яндекс банка", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества "Яндекс банк", — сказано в документе.
В начале февраля нидерландская Yandex NV объявила о продаже российского бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских инвесторов. По итогам сделки "Яндекс" сохранит сервисы и активы Yandex N.V., исключая зарубежные стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центр в Финляндии. Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации будет его менеджмент.
Яндекс-банк раньше назывался "Акрополь". "Яндекс" выкупил банк в июле 2021 года, получив 100 процентов акций.