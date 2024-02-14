МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями "Яндекс банка", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Яндекс Банк" открыл вклады для физлиц

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества "Яндекс банк", — сказано в документе.

В начале февраля нидерландская Yandex NV объявила о продаже российского бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских инвесторов. По итогам сделки "Яндекс" сохранит сервисы и активы Yandex N.V., исключая зарубежные стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центр в Финляндии. Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации будет его менеджмент.

Яндекс-банк раньше назывался "Акрополь". "Яндекс" выкупил банк в июле 2021 года, получив 100 процентов акций.