МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями "Яндекс банка", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. 

Офис компании "Яндекс"

"Яндекс Банк" открыл вклады для физлиц

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества "Яндекс банк", — сказано в документе.

В начале февраля нидерландская Yandex NV объявила о продаже российского бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских инвесторов. По итогам сделки "Яндекс" сохранит сервисы и активы Yandex N.V., исключая зарубежные стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центр в Финляндии. Крупнейшим совладельцем "Яндекса" после реструктуризации будет его менеджмент.

Яндекс-банк раньше назывался "Акрополь". "Яндекс" выкупил банк в июле 2021 года, получив 100 процентов акций. 