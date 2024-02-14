2024-02-14T17:30:31+03:00
2024-02-14T17:30:31+03:00
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2024
https://1prime.ru/banks/20240214/843069494.html
В России могут разработать унифицированный платежный QR-код
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ЦБ обсуждает с банками концепцию унифицированного платежного QR-кода, но при этом говорить о его особенностях пока рано, заявила директор департамента национальной платежной... ПРАЙМ, 14.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, qr-код
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. ЦБ обсуждает с банками концепцию унифицированного платежного QR-кода, но при этом говорить о его особенностях пока рано, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
"Мы с банками сейчас обсуждаем концепцию унифицированного QR-кода и технологические варианты решения, диалог пока не закончен, поэтому говорить о внутренних особенностях, по какому пути мы движемся, пока преждевременно", — сказала она.
Она отметила, что переход не будет означать отмену или запрет действующих инструментов, универсальность QR-кода в том, чтобы сохранить банковские бизнес-модели и программы лояльности.
Ранее в ноябре 2023 года зампред ВТБ Георгий Горшков предложил создать в России единый платежный QR-код, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты.