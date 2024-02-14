ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. ЦБ обсуждает с банками концепцию унифицированного платежного QR-кода, но при этом говорить о его особенностях пока рано, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". ЦБ призвал создать негативный образ дропперов как сообщников преступления

"Мы с банками сейчас обсуждаем концепцию унифицированного QR-кода и технологические варианты решения, диалог пока не закончен, поэтому говорить о внутренних особенностях, по какому пути мы движемся, пока преждевременно", — сказала она.

Она отметила, что переход не будет означать отмену или запрет действующих инструментов, универсальность QR-кода в том, чтобы сохранить банковские бизнес-модели и программы лояльности.

Ранее в ноябре 2023 года зампред ВТБ Георгий Горшков предложил создать в России единый платежный QR-код, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты.