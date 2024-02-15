ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) в 2024 году будет внедрять новую версию индикаторов подозрительных операций в систему быстрых платежей (СБП), в результате рассчитывает вдвое повысить эффективность борьбы с мошенничеством, сообщил руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник. Уход с поста главы НСПК был согласован с ЦБ, заявил Комлев

"В этом году мы планируем провести большую работу, уже ее проводим совместно с банками, и соответственно, будет как раз внедряться новая версия индикаторов подозрительных операций в системе быстрых платежей", — сказал он на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Гутник добавил, что такие нововведения, по расчетам, позволят примерно в два раза эффективнее бороться с мошенничеством.

Как отметил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, выступая на форуме, СБП набирает популярность у мошенников "как канал вывода средств". В связи с этим, по его словам, индикаторы риска, которые заложены в СБП, нужно перезапускать.

По данным ЦБ РФ, кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. При этом больше всего мошеннических операций совершалось с использованием платежных карт — 984,8 тысячи операций. На втором месте — использование счетов (без использования карт) — 85,4 тысячи, а использование СБП — на третьем месте по популярности у мошенников (82,4 тысячи операций). Всего злоумышленникам удалось провести почти 1,2 миллиона успешных операций.