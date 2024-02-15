МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доля участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков в прошлом году сократилась до 6,95% с 8,97%, сообщается в пресс-релизе Банка России. В ЦБ оценили вовлеченность российских банков в покупку криптовалюты

"Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2024 года составил 6,95% (по данным на 1 января 2023 года — 8,97%), в совокупном уставном капитале страховых организаций — 4,79% (по данным на 1 января 2023 года — 9,58%)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 236,882 миллиарда рублей, их совокупный уставный капитал — 3,410 триллиона рублей. Для страховых организаций они составили 11,529 миллиарда рублей при совокупном уставном капитале 240,718 миллиарда рублей.