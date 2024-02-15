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"Тинькофф банк" обновил логотип
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"Тинькофф банк" обновил логотип — теперь вместо герба на нем изображена буква "Т" на желтом фоне, соответствующие изменения отражены на сайте кредитной организации. "Да, теперь у... ПРАЙМ, 15.02.2024
банки, финансы, новости, тинькофф банк, логотип
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" обновил логотип — теперь вместо герба на нем изображена буква "Т" на желтом фоне, соответствующие изменения отражены на сайте кредитной организации.
"Да, теперь у нас новый логотип. Мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности для наших текущих и будущих клиентов — и решили отразить это в нашем обновленном логотипе", — говорится в Telegram-канале банка.