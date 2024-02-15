МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" обновил логотип — теперь вместо герба на нем изображена буква "Т" на желтом фоне, соответствующие изменения отражены на сайте кредитной организации. Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу

"Да, теперь у нас новый логотип. Мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности для наших текущих и будущих клиентов — и решили отразить это в нашем обновленном логотипе", — говорится в Telegram-канале банка.