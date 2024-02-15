РБК: турецкий Denizbank начал запрашивать у части россиян документы о ВНЖ
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Турции Denizbank массово разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции, сообщает РБК со ссылкой на источники.
"К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank", — указывается в письме кредитной организации.
Один из посредников Сергей Овсянников предполагает, что банк запросил эти данные, чтобы закрыть счета россиян, у которых отсутствует ВНЖ. Однако, никакой официальной информации пока не было опубликовано.
По мнению другого посредника Елены Чернышовой, банку необходимо обновить данные о своих клиентах, так как многие приобретали жилье с целью получить гражданство или ВНЖ. Касательно закрытия счетов, она добавила, что если банк и заблокирует какие-то, то только неактивные.
Denizbank — один из немногих банков Турции, который открывал счета россиянам без ВНЖ. Однако банк уже не раз ужесточал условия открытия счета и обслуживания.
https://1prime.ru/banks/20240215/843083418.html