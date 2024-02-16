АНКАРА, 16 фев — ПРАЙМ. Запрос турецким Denizbank вида на жительство (ВНЖ) у россиян связан с внутренними процедурами, а не с санкциями США, сообщил агентству РИА Новости по телефону представитель банка в Анкаре. США начали угрожать частным банкам Турции, сообщил источник

Ранее издание РБК со ссылкой на соответствующее письмо сообщало, что турецкая кредитная организация начала запрашивать у клиентов, являющихся гражданами России, документы, подтверждающие вид на жительство в Турции.

"Это внутренние процедуры, когда отделения банка обновляют свою базу данных и запрашивают клиентов об изменениях или просят предоставить необходимые документы", — прокомментировал РИА Новости представитель банка.

Корреспондент задал собеседнику уточняющий вопрос, связан ли процесс с санкционным давлением США на турецкие банки в связи с российскими клиентами, на что получил отрицательный ответ.

Еще в прошлом году официальные лица Турции заявляли, что не присоединятся к санкциями против России. По их словам, введение таких ограничений ударит по самой Турции. Однако они подчеркивали, что не позволят обходить санкции.