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2024
https://1prime.ru/banks/20240216/843086898.html
Турецкий Denizbank точечно проверяет ВНЖ российских клиентов, пишут СМИ
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Проверки вида на жительство (ВНЖ) у российских граждан-клиентов турецкого банка Denizbank носят точечный характер, так как некоторые клиенты не получили от банка письма, сообщил... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, турция, denizbank, внж
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 16 фев — ПРАЙМ. Проверки вида на жительство (ВНЖ) у российских граждан-клиентов турецкого банка Denizbank носят точечный характер, так как некоторые клиенты не получили от банка письма, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
"У меня есть ВНЖ, но я уехала в Россию из Турции в начале января и за эти полтора месяца только один раз воспользовалась картой — сделала перевод. Сейчас на карте какие-то копейки лежат, проверила: счет не закрыт. По sms ничего не запрашивали, электронная почта у меня не была привязана — сейчас привязала, может быть, что-то напишут", — рассказала РИА Новости Евгения.
По словам других собеседников агентства, при открытии счета в банке требовались ИНН, паспорт или турецкий налоговый номер, но не ВНЖ.
Ранее издание РБК со ссылкой на соответствующее письмо сообщало, что турецкая кредитная организация начала запрашивать у клиентов, являющихся гражданами России, документы, подтверждающие вид на жительство в Турции.