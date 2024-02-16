СТАМБУЛ, 16 фев — ПРАЙМ. Проверки вида на жительство (ВНЖ) у российских граждан-клиентов турецкого банка Denizbank носят точечный характер, так как некоторые клиенты не получили от банка письма, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Турецкий DenizBank объяснил причину запроса ВНЖ у клиентов из России

"У меня есть ВНЖ, но я уехала в Россию из Турции в начале января и за эти полтора месяца только один раз воспользовалась картой — сделала перевод. Сейчас на карте какие-то копейки лежат, проверила: счет не закрыт. По sms ничего не запрашивали, электронная почта у меня не была привязана — сейчас привязала, может быть, что-то напишут", — рассказала РИА Новости Евгения.

По словам других собеседников агентства, при открытии счета в банке требовались ИНН, паспорт или турецкий налоговый номер, но не ВНЖ.

Ранее издание РБК со ссылкой на соответствующее письмо сообщало, что турецкая кредитная организация начала запрашивать у клиентов, являющихся гражданами России, документы, подтверждающие вид на жительство в Турции.