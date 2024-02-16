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2024
https://1prime.ru/banks/20240216/843090399.html
Банк России спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году
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Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 1-2% с 0,5-1,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. При этом ЦБ сохранил оценки роста... ПРАЙМ, 16.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 1-2% с 0,5-1,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
При этом ЦБ сохранил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах — на 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
По первой оценке Росстата, в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%.