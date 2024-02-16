МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 1-2% с 0,5-1,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Германия вышла на третье место по номинальному ВВП, обогнав Японию

При этом ЦБ сохранил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах — на 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.

По первой оценке Росстата, в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%.