МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. ЦБ рассматривал два варианта в отношении ставки, сообщила Набиуллина

"Смотрим, нет ли угрозы возникновения рисков для финансовой стабильности — это очень важно. Таких рисков нет. Это видно и по заявкам на реструктуризацию кредитов: у нас в случаях резкого повышения ставок в определенные периоды резко росло количество заявок на реструктуризацию. Такого мы практически не наблюдаем", — сказала она.