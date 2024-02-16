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https://1prime.ru/banks/20240216/843093705.html
В ЦБ оценили риски для финансовой стабильности в России
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. ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. "Смотрим, нет ли угрозы возникновения рисков... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, эльвира набиуллина, финансовая стабильность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Смотрим, нет ли угрозы возникновения рисков для финансовой стабильности — это очень важно. Таких рисков нет. Это видно и по заявкам на реструктуризацию кредитов: у нас в случаях резкого повышения ставок в определенные периоды резко росло количество заявок на реструктуризацию. Такого мы практически не наблюдаем", — сказала она.