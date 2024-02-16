Набиуллина: ЦБ не рассматривает инвестирование средств в нерезервные валюты
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ СЕЙЧАС НЕ РАССМАТРИВАЕТ ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В НЕРЕЗЕРВНЫЕ ВАЛЮТЫ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/banks/20240216/843094946.html
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ СЕЙЧАС НЕ РАССМАТРИВАЕТ ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В НЕРЕЗЕРВНЫЕ ВАЛЮТЫ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/banks/20240216/843094946.html
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