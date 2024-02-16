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2024
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КУРС РУБЛЯ ПЛАВАЮЩИЙ, ТЕКУЩИЙ КУРС СКЛАДЫВАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, ИСКУССТВЕННЫХ НЕТ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. КУРС РУБЛЯ ПЛАВАЮЩИЙ, ТЕКУЩИЙ КУРС СКЛАДЫВАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, ИСКУССТВЕННЫХ НЕТ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется