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https://1prime.ru/banks/20240216/843096284.html
ЦБ решил досрочно завершить оздоровление банка "Уралсиб"
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Банк России решил досрочно завершить финансовое оздоровление банка "Уралсиб", все необходимые мероприятия выполнены, сообщил регулятор. "Банк России принял решение досрочно... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, банк "уралсиб"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России решил досрочно завершить финансовое оздоровление банка "Уралсиб", все необходимые мероприятия выполнены, сообщил регулятор.
"Банк России принял решение досрочно завершить проведение мер по предупреждению банкротства "Банк Уралсиб" (ПАО) (рег. № 2275). Все мероприятия, предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, выполнены", — говорится в сообщении.
Санация банка "Уралсиб" была начата в конце 2015 года.