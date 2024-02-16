МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России решил досрочно завершить финансовое оздоровление банка "Уралсиб", все необходимые мероприятия выполнены, сообщил регулятор. Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов-россиян, пишет СМИ

"Банк России принял решение досрочно завершить проведение мер по предупреждению банкротства "Банк Уралсиб" (ПАО) (рег. № 2275). Все мероприятия, предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, выполнены", — говорится в сообщении.

Санация банка "Уралсиб" была начата в конце 2015 года.