МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года. Спрос на облигации "Совкомбанк Факторинг" превысил предложение в 4 раза

"Совкомбанк объявляет о намерении приобрести Хоум Банк. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений", — говорится в Telegram-канале банка.

Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.

На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов, сказано в сообщении.