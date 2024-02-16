2024-02-16T19:20:59+03:00
2024-02-16T19:20:59+03:00
2024-02-16T19:20:59+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240216/843097434.html
Совкомбанк намерен приобрести "Хоум Банк" до конца года
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года. "Совкомбанк объявляет о намерении приобрести Хоум Банк. Ожидается, что... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, россия, совкомбанк, хоум кредит банк
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646181.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646181.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646180.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646180.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646168.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646168.jpg
https://1prime.ru/finance/20240126/842903381.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года.
"Совкомбанк объявляет о намерении приобрести Хоум Банк. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений", — говорится в Telegram-канале банка.
Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.
На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов, сказано в сообщении.