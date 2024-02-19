МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Больше всего на платежи по ипотечным кредитам в России тратят жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Санкт-Петербурга, рассказали РИА Недвижимость в сервисе Сбербанка "Домклик". Составлен рейтинг городов России по строительству квартир

Согласно подсчетам сервиса, в 2023 году самый большой медианный платеж по ипотечным кредитам был у москвичей — 58,7 тысячи рублей в месяц. ЯНАО расположился на втором месте — 41,5 тысяча рублей, Петербург занял третью позицию — 38,9 тысячи рублей.

По данным "Домклика", меньше всего тратят на ипотеку жители Чечни, где медианный месячный платеж по ипотеке составляет 10,4 тысячи рублей, а также Ингушетии — 10,9 тысячи рублей и Курганской области — 17,6 тысячи рублей.

Как сообщили в сервисе, регионами с самыми высокими доходами у жителей, берущих ипотеку, оказались Чукотка (медианный доход — 120,1 тысячи рублей), Москва (112 тысяч рублей), ЯНАО (110 тысяч рублей). Петербург с показателем с 71,5 тысяча рублей занял девятое место. Минимальные показатели — у Ингушетии (22,5 тысячи рублей), Карачаево-Черкесии (25,8 тысячи рублей), Чечни (30 тысяч рублей).

Наибольшая доля ипотечного платежа к доходу по итогам прошлого года зафиксирована "Домкликом" в Карачаево-Черкесии (почти 92%), Тыве (83%), Северной Осетии (78%), наименьшая — на Чукотке (26%). В Магаданской области показатель составил 27%, Чечне — 33%. Москва оказалась на 17-м месте (почти 52%), Петербург — на 19-м (51%).

"В 2023 году по всем ипотечным программам медианный доход заемщика составил 54,3 тысячи рублей, по льготным ипотечным программам — 58,6 тысячи рублей", — уточнил представитель "Домклика".