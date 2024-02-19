МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Крупные банки в Объединенных Арабских Эмиратах вводят ограничения на работу с клиентами из России из-за риска вторичных, пишут "Ведомости". Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов-россиян, пишет СМИ

Бизнесмены, представители "Деловой России", а также налоговые и юридические консультанты рассказали изданию, что кредитные организации в ОАЭ начали закрывать счета компаниям и физическим лицам, отказываться от расчетов с Россией. При этом в правительстве РФ знают о данной проблеме, но считают ее некритичной и решаемой, рассказал источник "Ведомостей".

В "Деловой России" отметили, что банки в ОАЭ закрывают счета фирмам, собственниками которых являются граждане РФ, в том числе "по непрозрачным причинам".

По данным издания, проблемы начались задолго до выхода в декабре прошлого года указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях, повлиявшего на политику в турецких и китайских банках. Один из представителей бизнеса сообщил "Ведомостям", что сложности имелись весь 2023 год, а с сентября началась волна "чисток", "проходило показательное сокращение счетов с российскими паспортами".

Отмечается, что в кредитных организациях второго эшелона к российским клиентам отнеслись более лояльно, но им приходилось покупать дополнительные услуги или увеличивать остатки на счете.

Владелец энергокомпании рассказал газете, что в крупнейших банках в ОАЭ практически нельзя открыть счет. Есть возможность договориться с персональными менеджерами в частном порядке, но после первой проверки "ты вылетишь как пробка", добавил он.