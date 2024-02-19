АНКАРА, 19 фев — ПРАЙМ. Турецкий Denizbank не получал уведомлений о запрете открытия счёта гражданам РФ, для этого необходимы вид на жительство (ВНЖ) и неснимаемый депозит в эквиваленте 10 тысяч долларов, заявил РИА Новости представитель банка в одном из филиалов в Анкаре. Анкара решает проблемы с платежными переводами из России, сообщил источник

Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, сообщало РБК со ссылкой на письмо из банка. О таком запросе со стороны финансовой организации изданию рассказали и два посредника, которые помогают гражданам России открывать карты в местных банках. В банке корреспонденту РИА Новости заявили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.

"Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета (гражданам РФ) открываются", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, гражданам РФ для открытия банковского счёта в турецком Denizbank необходимо иметь наличие ВНЖ и неснимаемый депозит на своём счёте в эквиваленте 10 тысяч долларам.

"Этот депозит нельзя снимать в течение действия счёта", — уточнил собеседник агентства.

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Анкару из-за санкций. Вопросом занялся турецкий Минторг, Москва ведет диалог с республикой.