МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе, сообщили РИА Новости в техподдержке банка. СМИ: долг россиян к взысканию в счет банков превысил 3,2 триллиона рублей

"С 20 февраля начнем доставлять дебетовые и кредитные карты в республику Крым. При этом оставить заявку на встречу можно уже сейчас. Встречи будут проходить в: Симферополе, Севастополе", — сказано в сообщении.