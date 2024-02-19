2024-02-19T14:07:13+03:00
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"Тинькофф банк" начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым
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"Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 19.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "Тинькофф" с 20 февраля начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым, встречи с представителем банка будут проходить в Севастополе и Симферополе, сообщили РИА Новости в техподдержке банка.
"С 20 февраля начнем доставлять дебетовые и кредитные карты в республику Крым. При этом оставить заявку на встречу можно уже сейчас. Встречи будут проходить в: Симферополе, Севастополе", — сказано в сообщении.