2024-02-19T18:01:47+03:00
2024-02-19T18:01:47+03:00
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Путин разрешил Экспобанку купить "дочку" HSBC Europe
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Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% долей в "Эйч-эс-би-си банке" у HSBC Europe B.V., соответствующее распоряжение размещено на сайте официального... ПРАЙМ, 19.02.2024
банки, финансы, новости, россия, путин, экспобанк, hsbc
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% долей в "Эйч-эс-би-си банке" у HSBC Europe B.V., соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить совершение акционерным обществом "Экспобанк" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале "Эйч-эс-би-си банк (РР)" (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих Эйч Эс Би Си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.)", — сказано в документе.
Осенью 2023 года группа HSBC приостановила обслуживание входящих и исходящих переводов для корпоративных клиентов из России и Белоруссии. Такое решение объясняли усложнившейся нормативной ситуацией, при этом в HSBC планировать продать российскую часть бизнеса "Экспобанку" до конца прошлого года.