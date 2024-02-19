МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% долей в "Эйч-эс-би-си банке" у HSBC Europe B.V., соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян, пишут СМИ

"Разрешить совершение акционерным обществом "Экспобанк" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале "Эйч-эс-би-си банк (РР)" (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих Эйч Эс Би Си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.)", — сказано в документе.

Осенью 2023 года группа HSBC приостановила обслуживание входящих и исходящих переводов для корпоративных клиентов из России и Белоруссии. Такое решение объясняли усложнившейся нормативной ситуацией, при этом в HSBC планировать продать российскую часть бизнеса "Экспобанку" до конца прошлого года.