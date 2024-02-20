МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ряд ограничений в платежных переводах между Турцией и Россией существует, сроки решения проблемы пока не известны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в Анкаре. В Турции назвали серьезной проблему с платежными переводами с Россией

"Ряд ограничений имеются, да", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать наличие ограничений в платежных переводах между двумя странами.

На уточняющий вопрос, известны ли предварительные сроки урегулирования ситуации, представитель кредитной организации сказал, что "ничего не известно об этом".

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.

Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах и считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.