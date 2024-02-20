МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Скорое введение платежной системы "МИР" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну Юго-Восточной Азии из России, заявил в интервью РИА Новости союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о. Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы

О решении Мьянмы начать принимать карты "МИР" Кан 3о объявил 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "МИР" 20 февраля. Однако, как ожидается, праздник Китайского Нового года может вызвать небольшие задержки в работе по вопросу.

"Разрешив использование карты "МИР", мы пытаемся упростить платежи и транзакции. Это окажет поддержку лицам из России, приезжающим в Мьянму, особенно туристам", — отметил политик. По словам министра, об этих "отличных новостях" ему сообщило руководство центрального банка Мьянмы, также присутствовавшее на мероприятие в Москве.

Ранее генеральный секретарь ассоциации туризма Мьянмы Тхан Хтут заявил РИА Новости, что скорое введение карт платежной системы "МИР" в Республике Союз Мьянма улучшит взаимный туризм с Россией. В свою очередь, зампредседателя ассоциации банков Мьянмы То Аунг Мьинт сообщил агентству, что Республика Союз Мьянма начнет торговлю в национальных валютах с Россией за 2-3 месяца.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.