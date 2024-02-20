ВТБ в 2023 году получил рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 млрд рублей
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Группа ВТБ по итогам 2023 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 миллиарда рублей против убытка годом ранее, результат за четвертый квартал составил 55,9 миллиарда рублей, следует из отчетности.
"Это рекордная прибыль за всю историю ВТБ", — сказал журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
При этом он добавил, что финансовый результат 2022 года был "немного ухудшен". "Если раньше мы публиковали убыток в 612,6 миллиарда рублей, то теперь он составил 667,5 миллиардов рублей", — отметил топ-менеджер.
При этом прибыль за четвертый квартал (55,9 миллиарда рублей) оказалась меньше, чем в предыдущие три квартала. Так, в первом квартале она составила 147,2 миллиарда рублей, во втором – 142,6 миллиарда, в третьем – 86,5 миллиарда рублей.
Расходы на резервы под ожидаемые кредитные убытки, напротив, росли из квартала в квартал и в последнем стали самыми высокими – 127,9 миллиарда рублей. В первом квартале они составили 80,5 миллиарда, во втором – 93,4 миллиарда, в третьем — 98,5 миллиарда рублей, а всего по итогам года – 400,3 миллиарда рублей.
Чистые процентные доходы группы по итогам года составили 761,4 миллиарда рублей, а чистая процентная маржа — 3,1%. Чистые комиссионные доходы составили 217 миллиардов рублей. Чистые прочие операционные доходы — 127,3 миллиарда рублей.
"Цель группы ВТБ по итогам 2024 года — это… не ухудшить рекордную прибыль 2023 года. Прибыль 2023 года — 432 миллиарда рублей. Наш бизнес-план, который образует таргет — 435 миллиардов рублей чистой прибыли", — добавил Пьянов..
По его словам, достичь такого "выдающегося результата" получится за счет двух разовых эффектов, которые в сумме дают 160 миллиардов рублей. В частности, за счет работы с заблокированными активами ВТБ рассчитывает получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли. Во-вторых, благодаря смене стратегии ликвидации банка "Открытие" в пользу присоединения ВТБ получит возможность признать 60 миллиардов рублей в качестве "отложенного налогового актива", рассказал топ-менеджер.
https://1prime.ru/banks/20240220/843115654.html