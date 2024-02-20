МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Группа ВТБ по итогам 2023 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 миллиарда рублей против убытка годом ранее, результат за четвертый квартал составил 55,9 миллиарда рублей, следует из отчетности. Чистая прибыль "Башнефти" достигла 177,4 миллиарда рублей

"Это рекордная прибыль за всю историю ВТБ", — сказал журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

При этом он добавил, что финансовый результат 2022 года был "немного ухудшен". "Если раньше мы публиковали убыток в 612,6 миллиарда рублей, то теперь он составил 667,5 миллиардов рублей", — отметил топ-менеджер.

При этом прибыль за четвертый квартал (55,9 миллиарда рублей) оказалась меньше, чем в предыдущие три квартала. Так, в первом квартале она составила 147,2 миллиарда рублей, во втором – 142,6 миллиарда, в третьем – 86,5 миллиарда рублей.

Расходы на резервы под ожидаемые кредитные убытки, напротив, росли из квартала в квартал и в последнем стали самыми высокими – 127,9 миллиарда рублей. В первом квартале они составили 80,5 миллиарда, во втором – 93,4 миллиарда, в третьем — 98,5 миллиарда рублей, а всего по итогам года – 400,3 миллиарда рублей.

Чистые процентные доходы группы по итогам года составили 761,4 миллиарда рублей, а чистая процентная маржа — 3,1%. Чистые комиссионные доходы составили 217 миллиардов рублей. Чистые прочие операционные доходы — 127,3 миллиарда рублей.

"Цель группы ВТБ по итогам 2024 года — это… не ухудшить рекордную прибыль 2023 года. Прибыль 2023 года — 432 миллиарда рублей. Наш бизнес-план, который образует таргет — 435 миллиардов рублей чистой прибыли", — добавил Пьянов..

По его словам, достичь такого "выдающегося результата" получится за счет двух разовых эффектов, которые в сумме дают 160 миллиардов рублей. В частности, за счет работы с заблокированными активами ВТБ рассчитывает получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли. Во-вторых, благодаря смене стратегии ликвидации банка "Открытие" в пользу присоединения ВТБ получит возможность признать 60 миллиардов рублей в качестве "отложенного налогового актива", рассказал топ-менеджер.