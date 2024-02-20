МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ВТБ согласовал с Центробанком смену стратегии ликвидации банка "Открытия" на его присоединение, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Тинькофф банк" начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым

"Мы согласовали с Центральным банком изменения в концепции интеграции "Открытия". Это изменение включает в себя замену ликвидационной стратегии на стратегию присоединения. То есть по-прежнему в 2024 году будет производиться миграция клиентов, но остаток будет не ликвидирован, а присоединен в январские праздники 2025 года к БМ-Банку – санируемому банку", — рассказал Пьянов.

Он напомнил, что ранее планировалось, что "Открытие" сдаст лицензию в 2024 году и будет начата его ликвидация. Однако из-за большого объема "молчунов", неконтактных клиентов, умерших клиентов (всего, по оценке ВТБ, около 100 тысяч), а также судебные иски пришлось изменить стратегию ликвидации на присоединение, пояснил Пьянов.

Кроме того, по его словам, в начале 2025 года к БМ-Банку присоединится Саровбизнесбанк. И уже в мае 2025 года БМ-Банк с присоединенными к нему банками присоединится к ВТБ, досрочно выйдя из санации, плановый срок окончания которой был в октябре 2026 года.

ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей.