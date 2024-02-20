МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ВТБ оказался рекордсменом среди банков по объему заблокированных из-за санкций Запада активов — он составил около 900 миллиардов рублей, банк планирует реализовать четыре стратегии для хотя бы частичного их возвращения, сообщил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов. Премьер Эстонии призвала Запад конфисковать активы России до выборов в США

"Объем наших заблокированных активов на 21 декабря 2023 года составляет около 900 миллиардов рублей", — сказал он, добавив, что эта величина чувствительна к курсу, поэтому, если курс будет колебаться, то и совокупный объем заблокированных активов может меняться.

Средняя ставка резервирования по ним — около 80%, пояснил топ-менеджер. "Мы являемся рекордсменом с таким объемом заблокированных активов, наверное, на всем банковском секторе в силу момента попадания под санкции, в силу нашей бизнес-модели на момент попадания под санкции в феврале 2022 года", — отметил Пьянов, "У нас существует четыре возможных стратегии … по обеспечению хотя бы частичной возвратности этих заблокированных активов", — рассказал топ-менеджер.

Первая – это выделение из состава группы специального юрлица. Он напомнил, что такие структуры планируется выделить как из банка "Открытие", так и ВТБ, на которые придется суммарно примерно на 183 миллиарда рублей заблокированных обязательств. Путин разрешил Экспобанку купить "дочку" HSBC Europe

Вторая возможная стратегия – судебная, запущенные судебные процедуры в отношении бывших "дочек" — VTB Bank (Europe) и VTB Capital Plc. "У нас есть осложнения этой судебной стратегии в связи с принятием указа президента от 3 января, запрещающего судебное взыскание по счетам типа "С"… Мы хотим его уточнить, например, что возможно обращение взыскания на счета типа "С", если это связано с судебными процессами со своими бывшими "дочками", — добавил Пьянов.

Третья стратегия – найти контрагентов на рынке, у которых есть избыток обязательств с держателями из недружественных стран. "И если бы мы нашли такого контрагента, то мы могли бы взаимовыгодно с дисконтом продать туда часть наших заблокированных активов, и этот сторонний контрагент выделил ли бы из себя по 292-ФЗ общество, в котором были бы и собственные заблокированные активы, и наши заблокированные активы", — сказал Пьянов.

По его словам, ВТБ нашел "одного такого контрагента", но не может назвать его, и допускает, что в 2024 году какая-то часть заблокированных активов может быть продана. При этом детали четвертой стратегии первый зампред банка не стал раскрывать.