МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ВТБ оказался рекордсменом среди банков по объему заблокированных из-за санкций Запада активов — он составил около 900 миллиардов рублей, банк планирует реализовать четыре стратегии для хотя бы частичного их возвращения, сообщил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

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"Объем наших заблокированных активов на 21 декабря 2023 года составляет около 900 миллиардов рублей", — сказал он, добавив, что эта величина чувствительна к курсу, поэтому, если курс будет колебаться, то и совокупный объем заблокированных активов может меняться.

Средняя ставка резервирования по ним — около 80%, пояснил топ-менеджер. "Мы являемся рекордсменом с таким объемом заблокированных активов, наверное, на всем банковском секторе в силу момента попадания под санкции, в силу нашей бизнес-модели на момент попадания под санкции в феврале 2022 года", — отметил Пьянов, "У нас существует четыре возможных стратегии … по обеспечению хотя бы частичной возвратности этих заблокированных активов", — рассказал топ-менеджер.

Первая – это выделение из состава группы специального юрлица. Он напомнил, что такие структуры планируется выделить как из банка "Открытие", так и ВТБ, на которые придется суммарно примерно на 183 миллиарда рублей заблокированных обязательств.

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Вторая возможная стратегия – судебная, запущенные судебные процедуры в отношении бывших "дочек" — VTB Bank (Europe) и VTB Capital Plc. "У нас есть осложнения этой судебной стратегии в связи с принятием указа президента от 3 января, запрещающего судебное взыскание по счетам типа "С"… Мы хотим его уточнить, например, что возможно обращение взыскания на счета типа "С", если это связано с судебными процессами со своими бывшими "дочками", — добавил Пьянов.

Третья стратегия – найти контрагентов на рынке, у которых есть избыток обязательств с держателями из недружественных стран. "И если бы мы нашли такого контрагента, то мы могли бы взаимовыгодно с дисконтом продать туда часть наших заблокированных активов, и этот сторонний контрагент выделил ли бы из себя по 292-ФЗ общество, в котором были бы и собственные заблокированные активы, и наши заблокированные активы", — сказал Пьянов.

По его словам, ВТБ нашел "одного такого контрагента", но не может назвать его, и допускает, что в 2024 году какая-то часть заблокированных активов может быть продана. При этом детали четвертой стратегии первый зампред банка не стал раскрывать.