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2024
https://1prime.ru/banks/20240220/843123133.html
Заботкин оценил мнение о позитивном влиянии слабого рубля на бюджет страны
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Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал неверным мнение, что ослабление курса рубля позитивно сказывается на финансах правительства. "Мнение о том, что... ПРАЙМ, 20.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, рубль, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал неверным мнение, что ослабление курса рубля позитивно сказывается на финансах правительства.
"Мнение о том, что ослабление курса позитивно сказывается на финансах правительства, неверно", — сказал он в ходе второго российского форума финансового рынка.
Ослабление обменного курса создает значимую дополнительную инфляцию и государству приходится индексировать все свои расходы, пояснил он.
При этом Заботкин добавил, что низкая инфляция обеспечивает долгосрочную устойчивость национальной валюты.