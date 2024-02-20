МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал неверным мнение, что ослабление курса рубля позитивно сказывается на финансах правительства. Запасы золота в резервах ЦБ за январь снизились

"Мнение о том, что ослабление курса позитивно сказывается на финансах правительства, неверно", — сказал он в ходе второго российского форума финансового рынка.

Ослабление обменного курса создает значимую дополнительную инфляцию и государству приходится индексировать все свои расходы, пояснил он.

При этом Заботкин добавил, что низкая инфляция обеспечивает долгосрочную устойчивость национальной валюты.