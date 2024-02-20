МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Сбербанк зафиксировал снижение цен на жилье в РФ в январе: в 20% регионов на вторичном рынке и в 11% регионов — на первичном, так, новостройки подешевели в том числе в Москве, сообщил руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе второго российского форума финансового рынка. Европейские цены на газ стабилизировались

"Мы уже фиксируем — в январе в 20% регионов происходило падение цен на вторичном рынке, и в 11% регионов падали цены на первичном рынке", — сказал он.

Матовников уточнил, что в числе регионов, в которых падают цены на первичном рынке, находится и Москва — на "первичке" Сбербанк зафиксировал "январское падение на 0,5%", но, по словам спикера, "практика показывает, что это, конечно же, только начало".

По его оценке, цены могут снизиться до уровней августа-сентября предыдущего года. При этом Матовников добавил, что строительная отрасль сейчас показывает невысокие темпы роста.

В конце прошлого года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что цены на жилье в России начнут снижаться по мере сокращения субсидируемой государством ипотеки.