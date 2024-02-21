МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Турции и России необходимо создать свою платежную систему для двусторонних финансовых операций, дискомфорт в турецком деловом мире растет, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Турция стала покупать пшеницу у России вместо Аргентины и Бразилии

"Туристы (российские) могут тратить наличные. Или можно создать модель через турецкую финансовую систему TROY, чтобы российские карты были действительны здесь, и мы знаем, что это работает. Я не думаю, что будет большая проблема с точки зрения туристов. Но ограничения Запада сейчас показывают нам, что две страны должны создать платежную систему между собой. Потому что на встрече, которую я посетил на прошлой неделе, многие бизнесмены говорили об этом. Ограничение бизнеса с Россией из-за санкций имеет большой отклик в турецком деловом мире, и дискомфорт растет", — заявил собеседник агентства.

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.

Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.