МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций, сообщают "Известия". Китай более чем на четверть сократил импорт стали

Со ссылкой на главу О "Первая Группа" Алексей Порошина издание сообщило: "Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China".

Как указывается в статье, в Китае объясняют ограничения "внутренней политикой компаний". При этом делается вывод, что решение банков может быть связано с риском вторичных санкций со стороны США.

Схожее решение ранее приняли банки в Турции, отказавшись с 1 января принимать денежные переводы из России. Как отметил источник РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением Соединенных Штатов на Турцию в связи с санкциями.