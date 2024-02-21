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Крупнейшие банки Китая прекратили принимать платежи из России, сообщили СМИ
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Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций, сообщают "Известия". Со ссылкой на главу О "Первая Группа" Алексей Порошина издание... ПРАЙМ, 21.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций, сообщают "Известия".
Со ссылкой на главу О "Первая Группа" Алексей Порошина издание сообщило: "Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China".
Как указывается в статье, в Китае объясняют ограничения "внутренней политикой компаний". При этом делается вывод, что решение банков может быть связано с риском вторичных санкций со стороны США.
Схожее решение ранее приняли банки в Турции, отказавшись с 1 января принимать денежные переводы из России. Как отметил источник РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением Соединенных Штатов на Турцию в связи с санкциями.