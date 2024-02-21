АНКАРА, 21 фев — ПРАЙМ. Одним из вариантов решения проблемы в платежных переводах между Анкарой и Москвой является создание Россией банков в Турции со стопроцентным российским капиталом, которые могут использовать систему "Мир", заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. В Анкаре назвали условия, на которых госбанки открывают счета россиянам

"Доля упомянутых государственных банков во внешней торговле Турции с западным миром очень велика, поэтому крайне важно, чтобы они не попали под санкции. По этой причине знаем, что Москва и Анкара работают над альтернативной платежной системой между двумя странами, работа находится на завершающей стадии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Анкара имеет возможность торговать с Россией, не подвергаясь санкциям.

"Другой вариант — создать в Турции банки со 100%-ным российским капиталом и продолжить работу с платежной системой "Мир". С другой стороны, в среднесрочной перспективе, с увеличением использования "официальных" цифровых валют, использование платежной системы SWIFT будет сокращаться с каждым днем. Известно, что работа Москвы над цифровыми рублями близка к завершению. Таким образом, внешняя торговля между двумя странами не будет нарушена из-за проблем в платежной системе, изучаются многие варианты", — сказал эксперт.

С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.

Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.