МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", сообщает регулятор. "Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг "Киви банка" и Qiwi plc

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО), рег. № 2241, г. Москва (приказ Банка России от 21 февраля 2024 года №ОД-266)", — говорится в сообщении.

Кроме того, прекращение деятельности "Киви банка" не окажет существенного влияния на возможности граждан осуществлять расчеты и переводы.

"Прекращение деятельности банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчёты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы", — говорится в сообщении.

Банк России также заявил, что лишенный лицензии "Киви банк" систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.

"Банк России принял такое решение,… руководствуясь тем, что банк: нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — говорится в сообщении.

"Киви банк" не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, отмечает ЦБ. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", — указывается в релизе.

"Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан", — продолжает ЦБ.

"Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", — заключил регулятор.