МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта 2024 года, также агентство предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам "Киви банка" в 4,6 миллиарда рублей, сообщает АСВ.

"Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года… По данным отчетности банка на 1 января 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.