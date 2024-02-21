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АСВ начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта 2024 года, также агентство предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, россия, асв, "киви банк", выплаты вкладчикам
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта 2024 года, также агентство предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам "Киви банка" в 4,6 миллиарда рублей, сообщает АСВ.
"Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года… По данным отчетности банка на 1 января 2024 года страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.