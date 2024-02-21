МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Электронный кошелек Qiwi, который позволяет хранить и переводить деньги в различных валютах, продолжает работать в России после отзыва лицензии у "Киви банка", убедился корреспондент РИА Новости. АСВ начнет выплаты вкладчикам "Киви банка" не позднее 6 марта

Так, у пользователей по-прежнему есть возможность открыть новый кошелек, а также воспользоваться уже имеющимся — пополнить, перевести и вывести деньги или, например, оплатить что-либо через него.

Позднее стало известно, что сервис Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" начал блокировать пополнение кошельков, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в Банк выпустивший карту", — пишет сервис при попытке пополнения кошелька. В то же время платеж на вывод средств с кошелька ему удалось провести. При этом сервис также пока разрешает заводить новый кошелек, отметил журналист.

Ранее в среду Банк России отозвал лицензию у "Киви банка". Как сообщил регулятор, он был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.

Кроме того, ЦБ установил многочисленные случат открытия банком "Qiwi-кошельков" с использованием персональных данных физлиц без них ведома и операций по ним.