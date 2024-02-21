МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Отзыв лицензии у такого известного игрока, как "Киви банк", может сигнализировать о том, что период "смягчения" условий в банковском секторе со стороны Банка России завершается, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Здание Центрального банка РФ

Вкладчики "Киви банка" смогут вернуть суммы вкладов

"Вероятно, отзыв лицензии у такого известного игрока, как "Киви банк", сигнализирует, что период "смягчения" со стороны ЦБ завершается", — сказал он.

Аналитик напомнил, что за 2021 год ЦБ отозвал у кредитных организаций 26 лицензий, за 2022 год – три, за 2023 год — ни одной.