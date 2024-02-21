2024-02-21T10:08:43+03:00
2024-02-21T10:08:43+03:00
2024-02-21T10:08:43+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240221/843126585.html
Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у "Киви банка"
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Отзыв лицензии у такого известного игрока, как "Киви банк", может сигнализировать о том, что период "смягчения" условий в банковском секторе со стороны Банка России завершается,... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, "киви банк", лицензия
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406828.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406828.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406827.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406827.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406815.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/68/841406815.jpg
https://1prime.ru/banks/20240221/843125896.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Отзыв лицензии у такого известного игрока, как "Киви банк", может сигнализировать о том, что период "смягчения" условий в банковском секторе со стороны Банка России завершается, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Вероятно, отзыв лицензии у такого известного игрока, как "Киви банк", сигнализирует, что период "смягчения" со стороны ЦБ завершается", — сказал он.
Аналитик напомнил, что за 2021 год ЦБ отозвал у кредитных организаций 26 лицензий, за 2022 год – три, за 2023 год — ни одной.