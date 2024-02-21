МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Отзыв лицензии у такого известного игрока, как "Киви банк", может сигнализировать о том, что период "смягчения" условий в банковском секторе со стороны Банка России завершается, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Вкладчики "Киви банка" смогут вернуть суммы вкладов

"Вероятно, отзыв лицензии у такого известного игрока, как "Киви банк", сигнализирует, что период "смягчения" со стороны ЦБ завершается", — сказал он.

Аналитик напомнил, что за 2021 год ЦБ отозвал у кредитных организаций 26 лицензий, за 2022 год – три, за 2023 год — ни одной.