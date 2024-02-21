МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Компания Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе, убедился корреспондент РИА Новости. Рынок накрыла волна распродаж: QIWI попал под раздачу

"Платеж нельзя провести", — пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька.

Банк России ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", — оператора "Qiwi-кошелька". Изначально компания разрешала пополнять и снимать средства, но в районе 10.00 мск было заблокировано пополнение кошельков, а теперь и вывод средств.