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Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков
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Компания Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе, убедился корреспондент РИА Новости. "Платеж нельзя провести", — пишет сайт... ПРАЙМ, 21.02.2024
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Компания Qiwi после отзыва лицензии у "Киви банка" запретила вывод средств с кошельков в своей системе, убедился корреспондент РИА Новости.
"Платеж нельзя провести", — пишет сайт при попытке вывести средства с кошелька.
Банк России ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", — оператора "Qiwi-кошелька". Изначально компания разрешала пополнять и снимать средства, но в районе 10.00 мск было заблокировано пополнение кошельков, а теперь и вывод средств.