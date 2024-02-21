МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил Банк России в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте". Вкладчики "Киви банка" смогут вернуть суммы вкладов

"Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках", — написал ЦБ в ответ на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке.

ЦБ указал, что "всем клиентам, имевшим деньги на счетах в банке, нужно обращаться за выплатами в АСВ".

Банк России 21 февраля отозвал у "Киви банка" лицензию.

Согласно статье 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" в России лицензирование и отзыв банковских лицензий от лица государства осуществляет Центральный банк РФ, осуществление банковских операций производится только на основании лицензии.