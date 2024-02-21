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2024
https://1prime.ru/banks/20240221/843127884.html
В ЦБ рассказали о действии страхования вкладов на электронные кошельки
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил Банк России в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте". "Страховка не... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб рф, страхование вкладов, электронный кошелек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил Банк России в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".
"Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках", — написал ЦБ в ответ на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке.
ЦБ указал, что "всем клиентам, имевшим деньги на счетах в банке, нужно обращаться за выплатами в АСВ".
Банк России 21 февраля отозвал у "Киви банка" лицензию.
Согласно статье 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" в России лицензирование и отзыв банковских лицензий от лица государства осуществляет Центральный банк РФ, осуществление банковских операций производится только на основании лицензии.