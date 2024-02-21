МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 21 фев — ПРАЙМ. Мобильное приложение Qiwi перестало работать "из-за большой нагрузки на приложение", предупреждает, что "операции с кошельком недоступны", передает корреспондент РИА Новости из Грозного. Расписки Qiwi упали в цене на 50 процентов

Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька".

Как убедился корреспондент агентства, при заходе в приложение еще до ввода пароля сообщается о "большой нагрузке на приложение". "Сейчас операции с кошельком недоступны. Мы сообщим здесь и в наших соцсетях, когда появится новая информация", — говорится в сообщении.

При этом можно нажать кнопку подробнее, где из статуса сервисов Qiwi следует, что мобильное приложение не работает.