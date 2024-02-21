2024-02-21T13:37:55+03:00
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Мобильное приложение Qiwi перестало работать
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Мобильное приложение Qiwi перестало работать "из-за большой нагрузки на приложение", предупреждает, что "операции с кошельком недоступны", передает корреспондент РИА Новости из... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, qiwi, мобильное приложение, отзыв лицензии у "киви банка"
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 21 фев — ПРАЙМ. Мобильное приложение Qiwi перестало работать "из-за большой нагрузки на приложение", предупреждает, что "операции с кошельком недоступны", передает корреспондент РИА Новости из Грозного.
Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька".
Как убедился корреспондент агентства, при заходе в приложение еще до ввода пароля сообщается о "большой нагрузке на приложение". "Сейчас операции с кошельком недоступны. Мы сообщим здесь и в наших соцсетях, когда появится новая информация", — говорится в сообщении.
При этом можно нажать кнопку подробнее, где из статуса сервисов Qiwi следует, что мобильное приложение не работает.