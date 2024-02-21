2024-02-21T13:51:18+03:00
2024-02-21T13:51:18+03:00
2024-02-21T13:51:18+03:00
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В "Райффайзенбанке" объяснили причину сбоя в приложении
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Оплата некоторых услуг, в том числе мобильной связи, временно недоступна в "Райффайзен Онлайн" в связи с отзывом лицензии "Киви банка", сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 21.02.2024
банки, финансы, новости, райффайзенбанк, мобильное приложение, отзыв лицензии у "киви банка"
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Оплата некоторых услуг, в том числе мобильной связи, временно недоступна в "Райффайзен Онлайн" в связи с отзывом лицензии "Киви банка", сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка.
"Оплата услуг мобильной связи и некоторых провайдеров других сервисов временно недоступна в "Райффайзен Онлайн". Это связано с отзывом лицензии "Киви банка", через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Мы работаем над решением и сообщим вам, как только оплата будет доступна", — говорится в сообщении.
Ранее в среду в приложении банка появилось сообщение о сбое. Указывалось, что не работает оплата мобильной связи и услуг.