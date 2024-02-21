МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Оплата некоторых услуг, в том числе мобильной связи, временно недоступна в "Райффайзен Онлайн" в связи с отзывом лицензии "Киви банка", сообщили РИА Новости в пресс-службе Райффайзенбанка. Эксперт прокомментировал отзыв лицензии у "Киви банка"

"Оплата услуг мобильной связи и некоторых провайдеров других сервисов временно недоступна в "Райффайзен Онлайн". Это связано с отзывом лицензии "Киви банка", через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Мы работаем над решением и сообщим вам, как только оплата будет доступна", — говорится в сообщении.

Ранее в среду в приложении банка появилось сообщение о сбое. Указывалось, что не работает оплата мобильной связи и услуг.