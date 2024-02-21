МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования, в том числе в части страхования средств на электронных кошельках, сообщает пресс-служба регулятора. Сбербанк предложит электронный кошелек с доступом ко всем средствам

"Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов", — говорится в сообщении.

Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который является оператором для "Qiwi кошелька". По данным регулятора, банк систематически нарушал антиотмывочное законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.

Также ЦБ в среду напомнил, что средства на электронных кошельках граждан не подлежат страхованию. Регулятор уточнил, что возврат средств держателям Qiwi-кошельков будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства "Киви банка" за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества.

По предварительной оценке ЦБ, банку хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.