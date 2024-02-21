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Российские банки в январе нарастили чистую прибыль в 1,4 раза
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Банки РФ в январе 2024 года нарастили чистую прибыль в 1,4 раза в годовом выражении – до 354 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ. "Чистая прибыль сектора составила 354... ПРАЙМ, 21.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банки РФ в январе 2024 года нарастили чистую прибыль в 1,4 раза в годовом выражении – до 354 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ.
"Чистая прибыль сектора составила 354 миллиарда рублей, что в 5,5 раза выше результата декабря 2023 года (64 миллиарда рублей с корректировкой на внутригрупповые дивиденды) и на 40% выше итога января 2023 года (258 миллиардов рублей)", — пишет регулятор.
Отмечается, что прибыль поддержало в первую очередь восстановление резервов по корпоративным кредитам у ряда банков, а также низкие операционные расходы, которые снизились на 141 миллиард рублей по сравнению с декабрем.
В то же время сдерживало прибыль сокращение основных доходов из-за замедления кредитования: чистый процентный доход и чистый комиссионный доход снизились в сумме на 10%, до 591 миллиарда рублей с 660 миллиардов в декабре.
Количество прибыльных банков выросло до 292, что составляет 90% от их общего числа (в декабре было 219). Доля прибыльных банков в активах сектора составила 99%.