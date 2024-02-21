МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Прирост ипотеки в России значительно замедлился в январе 2024 года — до умеренных 0,6% с 2,9% в декабре 2023 года, говорится в материалах Банка России. Российские банки в январе нарастили чистую прибыль в 1,4 раза

"По предварительным данным, прирост ипотеки оценочно замедлился до умеренных 0,6% с 2,9% в декабре 2023 года, что в целом соответствует динамике января 2023 года (+0,6%)", — сообщил регулятор.

По данным ЦБ, выдано ипотеки на 275 миллиардов рублей (по предварительным данным), что почти в три раза меньше, чем в декабре 2023 года (785 миллиардов рублей), но в целом соответствует уровню января 2023 года (282 миллиарда рублей).

"Выдачи ипотеки с господдержкой сократились до 189 миллиардов с 655 миллиардов рублей в декабре, в том числе по "Льготной ипотеке" – до ~58 миллиардов с 280 миллиардов рублей, а по "Семейной ипотеке" – до ~102 миллиардов с 284 миллиардов рублей. Выдачи рыночной ипотеки также уменьшились, но не так значительно (предварительно на 35%, до 86 млрд руб.)", — говорится в материале.

Для января, как отметил ЦБ РФ, характерно снижение ипотечных выдач из-за длинных праздников, однако в 2024 году замедление связано еще и с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой. В особенности это коснулось "Льготной ипотеки", где с 23 декабря 2023 года первоначальный взнос был повышен с 20 до 30%, а максимальный размер кредита сокращен до 6 миллионов рублей для всех регионов. Кроме того, по всем программам господдержки был снижен размер возмещения для банков на 0,5 процентного пункта.

"Дополнительное влияние могли оказать рост ставок по рыночной ипотеке, а также ужесточение макропруденциальной политики Банка России (в частности, с 01.01.2024 надбавки к коэффициентам риска применяются к льготным ипотечным кредитам с LTV 70+)", — отметил регулятор.

Объем средств на счетах эскроу, по данным ЦБ РФ, сокращается второй месяц подряд (-62 миллиарда рублей, —1,1% в январе, —2,4% в декабре). Регулятор поясняет, что это обусловлено замедлением ипотеки, а также большими объемами раскрытия счетов эскроу из-за ввода жилья в эксплуатацию. В январе раскрыто счетов на 413 миллиардов рублей, что значительно выше среднемесячного объема в 2023 году — 306 миллиардов рублей.