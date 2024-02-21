МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов разъяснило владельцам Qiwi-кошельков порядок обращения для возвращения денег, сообщает АСВ. Мосбиржа запретит короткие продажи расписок на акции QIWI с 22 февраля

Уточняется, что денежные средства, размещенные на Qiwi-кошельках, являются электронными средствами платежа и в соответствии с Федеральным законом № 177 страхованию не подлежат.

"Направить оформленное заявление Почтой России по одному из адресов: 117648, город Москва, микрорайон Чертаново Северное, дом 1А, корпус 1; 127994, город Москва, ГСП-4, ГК АСВ, временная администрация КИВИ Банк (АО)", — говорится в сообщении.

К заявлению необходимо приложить копию паспорта и иные доказательства владения электронным кошельком, добавляется там же.

Отмечается, что предъявить требование кредитора можно в любой момент в период действия временной администрации, а также в течение 60 дней после введения в отношении банка процедуры банкротства или ликвидации. Срок рассмотрения обращения — до 30 рабочих дней с даты его регистрации в агентстве.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.