МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России после перерыва почти в две недели вновь возобновил продажу юаней в рамках валютного свопа, следует из данных на сайте регулятора. Банк России продал юани на 21,4 миллиарда рублей

Так, Центробанк 20 февраля осуществил по этому механизму продажу 303 миллиона юаней на 3,88 миллиарда рублей. А 21 февраля продал в рамках валютного свопа 3,71 миллиарда юаней на 47,493 миллиарда рублей.

Ранее в феврале в Китае проходили новогодние каникулы. До того в последний раз 7 февраля ЦБ в рамках валютного свопа продал 515 миллионов юаней на 6,51 миллиард рублей.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров отметила, что дефицита юаней на рынке в России нет, но "периоды волатильности бывают", как это было раньше с долларами и евро.

Банк России с 19 января запустил новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.

Ежедневный максимальный лимит по этому инструменту с 19 января был установлен в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России может его корректировать. Сделки заключаются на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.