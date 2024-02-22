Банк России возобновил продажу юаней в рамках валютного свопа
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России после перерыва почти в две недели вновь возобновил продажу юаней в рамках валютного свопа, следует из данных на сайте регулятора.
Так, Центробанк 20 февраля осуществил по этому механизму продажу 303 миллиона юаней на 3,88 миллиарда рублей. А 21 февраля продал в рамках валютного свопа 3,71 миллиарда юаней на 47,493 миллиарда рублей.
Ранее в феврале в Китае проходили новогодние каникулы. До того в последний раз 7 февраля ЦБ в рамках валютного свопа продал 515 миллионов юаней на 6,51 миллиард рублей.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров отметила, что дефицита юаней на рынке в России нет, но "периоды волатильности бывают", как это было раньше с долларами и евро.
Банк России с 19 января запустил новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит по этому инструменту с 19 января был установлен в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России может его корректировать. Сделки заключаются на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
https://1prime.ru/banks/20240222/843138814.html